『ユーハイム』は、2026年のバレンタインに向けて、世代を超えて愛される「ポケモン」に着想を得たバウムクーヘンやミルフィーユなど「ユーハイム（ポケモン）」9商品を、2026年1月上旬から店頭で販売。それに先駆け、オンラインショップでは2025年12月22日12時から先行予約を受け付けている。※すべて価格は税込み明治創業の『ユーハイム』、目指す「/0（スラッシュゼロ）」ってなんだ？『ユーハイム』は1909（明治42）年に創業し