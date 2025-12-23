「３年ぶりに、このクラブへ復帰することになりました」浦和の公式サイトで報告する。京都サンガF.C.に期限付き移籍していた宮本優太が帰還した。「まずは、再びこの場所に戻ってくることができたことを、心からうれしく思います。今の自分には、たとえ微力であっても、浦和を変える力があるのではないか。そう信じ、この決断をしました」京都時代に“気づき”があったという。「２年間、クラブの外から浦和を見てきました。そ