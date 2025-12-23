「ガーナピンクチョコレート」ロッテは、とろけるくちどけのチョコレート「ガーナ」ブランドから、「ガーナピンクチョコレート」を来年1月6日から発売する。「ガーナピンクチョコレート」は、ガーナホワイトにいちごパウダーを練りこみ、ミルク感と甘酸っぱい苺の味わいが楽しめる。さらにパッケージは苺をあしらったピンク色が映えるデザインで、苺の季節をかわいらしく演出する。昨今、物価高の社会情勢が続く中、バレンタインシ