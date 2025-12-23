「カレ・ド・ショコラ＜冬のモンブラン＞」森永製菓は、味わい・香り・くちどけにこだわった本格的なチョコレート「カレ・ド・ショコラ」ブランドから、冬にぴったりのコク深いクリーミーなモンブランの味わいに仕立てた「カレ・ド・ショコラ＜冬のモンブラン＞」を来年1月6日から期間限定で発売する。「カレ・ド・ショコラ」は、日本のチョコレート製造のパイオニアである同社が、原料・製法・形など細部までこだわり抜いたチョコ