歌舞伎俳優の八代目市川染五郎（20）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。番組初出演当時を回顧した。祖父は二代目松本白鸚、父は十代目松本幸四郎という歌舞伎一家に生まれ、12歳で八代目市川染五郎を襲名した歌舞伎界のプリンス。番組には5度目の出演で単独では初となる。最初に出演したのは7歳だった四代目松本金太郎時代の2012年で、当時幸四郎だった白鸚と共に登場した。12歳の時に