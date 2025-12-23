M―1グランプリ2025準優勝のお笑いコンビ「ドンデコルテ」が23日、都内でお笑い賞レース「ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の開催記者会見に出席した。今年初開催された漫才とコントの二刀流芸人を決める大会。賞金は1000万円で、第2回大会では予選2回戦から漫才からコントの順番でネタを披露する仕組みになるなど、ルールに変更が加えられた。決勝は来年の夏に予定されている。ドンデコルテは今年の大