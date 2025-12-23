新潟県の花角英世知事は２３日、赤沢経済産業相と面会し、東京電力柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）の再稼働に同意する考えを伝えた。再稼働を巡っては、県議会が２２日、容認を表明した花角知事を信任する議案を可決し、「地元同意」の手続きが完了していた。東電は来年１月２０日に６号機を再稼働させる方針を固めており、２４日にも原子力規制委員会に手続きを申請する。