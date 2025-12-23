千葉テレビ（チバテレ）は23日、26年1月31日に千葉県柏市の三協フロンテア柏スタジアムで開催される、サッカーJ1柏レイソルと、17年ぶりのJ1復帰を決めたジェフユナイテッド市原・千葉が対戦する伝統のダービー「第30回ちばぎんカップ」を同日午後2時から生中継（最大延長午後4時30分）すると発表した。ちばぎんカップは、千葉県内をホームにする柏とジェフが誇りを懸けて挑むダービー。今年は30回の節目を迎える記念大会で、ジェ