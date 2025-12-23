元ブラジル代表ＦＷネイマール（３３）が左ヒザの半月板修復手術を受けて成功したと、所属するブラジル１部サントスが２２日に発表した。ネイマールは２０２３年１０月の北中米Ｗ杯南米予選で前十字靱帯を断裂する重傷を負った。回復の遅れなどもあり、所属していたサウジアラビア１部アルヒラルと契約を解除。古巣のサントスに復帰するも、本来のパフォーマンスを発揮できずにいる。ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監