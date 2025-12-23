【モデルプレス＝2025/12/23】タレントの小倉優子が12月22日、自身のInstagramを更新。手作りパンのショットを公開し、話題となっている。【写真】3児のママタレ「手作りとは思えない」2種類のパン写ったママ会の様子◆小倉優子、2種類の手作りパン公開小倉は「ママ友とシュトーレンとフォカッチャを焼きに行きました」とつづり、2種類の本格的なパンの写真を公開。「月に一回集まってパンを焼きながら、ず〜っと話が止まらない会