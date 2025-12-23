ファミリーマートは「FamilyMart FEST.2025(ファミフェス2025)」を開催。「次のファミマのチャレンジ」である「あそべるコンビニ」像を披露する場として、一般公開は12月19日･20日、東京･渋谷のMEDIA DEPARTMENT TOKYOで行った。ファミフェスとは「もっと日本を元気にしたい」という想いから生まれた同社の“挑戦”を披露するイベントで、2023年はコンビニ業界初のファッションショーを開催し、大きな反響を呼んだ。同会場で12月17