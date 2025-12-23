大好きな彼氏からのプロポーズは、本来女性にとって嬉しいもの。ですが、プロポーズの言葉によっては「そんな言い方しかできないの！？」と彼女をガッカリさせてしまいそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子が『コレはちょっと…』と引いてしまうプロポーズの言葉」をご紹介します。【１】ちょっと重すぎる「僕の残りの人生を君に捧げます！」「重っ。そんなことしないで（苦笑）」（２