スポーツ用品メーカーのアシックスジャパンは２３日までに部活動に打ち込む学生を応援するバレーボールのシューズコレクション「ハルカゼパック」を発表した。同社と契約する男子日本代表の高橋藍（サントリー）が着用するのは「ＳＫＹＥＬＩＴＥＦＦＭＴ３」だ。「春の風からインスピレーションを受けた白とピンクの爽やかなグラデーションは、見るだけで気分が上がりますし、このシューズを履いてバレーボールができるこ