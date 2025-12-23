2024年12月、藤枝市内の小学校のグラウンド内で、切断された猫の頭部が見つかった事案で、警察は、その後の専門機関による鑑定の結果、動物により切断されたものとみられるとの結果を発表しました。これは、2024年12月14日に、藤枝市内の小学校の校長から「猫の頭がグラウンドで見つかった」と警察に通報があり、警察では、人為的に切断されグラウンドに置かれた可能性もあるとみて、動物愛護法違反の疑いも視野に捜査を進めていた