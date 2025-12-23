元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が22日、自身のインスタグラムを更新。長男・佐々木健之介さん（27）の妻で女子プロレスラーの凛（32）のプロレス復帰にエールを送った。21日に行われたマーベラス新木場大会でプロレス復帰した凛。自身のインスタグラムでも報告しているが、北斗も「昨日の夜ですが…凛ちゃんが3年ぶりに復帰しました」と凛の復帰を報告。「プロレスラー凛が生まれた故郷でもある、長与千種さんの