２８日に開幕する第１０４回全国高校サッカー選手権大会に出場する奈良育英高（奈良市）は今夏、部員２人が相次いで亡くなった。その一人で、白血病で急逝した森嶋大琥（ひろと）さん（３年）はチームのエースだった。森嶋さんを背番号１０で選手登録し、全国大会に挑む。（奈良支局池田光汰）同高サッカー部は１９６９年創部で、全国高校サッカー選手権大会への出場は５年連続１８回目。９４年度には元日本代表ＧＫの楢崎正