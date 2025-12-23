THE RAMPAGE神谷健太（30）が23日、都内で自身初の写真集「光と影」（宝島社）発売記念ベントを開催した。地元、沖縄と都内で撮影し、「30年生きた証しを残したかった」と、神谷の今を飾らずに詰め込んだ。タイトルの「光と影」を2カ所で表現したといい、「東京は僕としては戦場で、欲望が渦巻いている街。そこから唯一解放されるのが沖縄で、沖縄でしか出ない顔がある。『光と影』はまさに沖縄と東京のことだと思いました」と語っ