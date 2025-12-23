ニトリとエディオンは共同開発商品である『ノンオイルフライヤー2.2L』を12月中旬より全国のニトリ店舗及びニトリネットで販売を開始した。 【画像】ガラス付きなので中身が分かる商品外観 今回販売される『ノンオイルフライヤー2.2L』は熱風で調理を行い、揚げ物やグリル料理、お菓子づくりまで対応する製品だ。油を使わないため、ヘルシーな食事を楽しめる。 またガラス製のトレイで中身を確認でき