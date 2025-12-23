子どもが大きくなって巣立っていくと、家が広く感じるかもしれません。身近な存在だった子どもも、遠くに感じるようです。『息子が社宅に入るから家を出ていくってさ。長女は友だちとシェアハウスすると言い出して1年前に出ていった。子どもたちが家から巣立っていくと寂しさを感じるね。夫婦ふたりになったら無と静寂の世界になりそう』子どもが成長し、社会へと羽ばたくのは喜ばしいことです。それでも、これまで子どもを「家族