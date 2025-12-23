J2サガン鳥栖は23日、U−18を指導する菊地直哉コーチ（41）との契約満了を発表した。静岡県出身の菊地コーチは現役時代はMFやDFで、清水ジュニアユースから清水商高を経て、2003年に磐田に入団。その後、新潟、大分、鳥栖、札幌、福岡でもプレー。ドイツのFCカールツァイス・イェーナでも経験を積んだ。指導者としては鳥栖のトップチームでコーチ、ヘッドコーチを務め、今年はU−18コーチとして育成に尽力してきた。また、