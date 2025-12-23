『Seventeen』のデビュー後、現在は『CLASSY.』を中心にモデルとして活動し、情報番組のコメンテーターとしても活躍の幅を広げる藤井サチが来年1月28日、自身初のフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』を発売する。2026年に20代ラストイヤーを迎える藤井が、これまで見せてこなかった等身大の姿を詰め込んだ一冊となっており、水に濡れながら谷間をあらわにする大胆カットなどが収録されている。【別カット】大胆すぎぃ！純