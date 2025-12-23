阪神ドラフト５位の能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝と育成ドラフト２位・山崎照英外野手（２３）＝関西独立リーグ兵庫＝が２３日、ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開。キャッチボールやランニングなどで２時間半の練習を行った。２人は一足先に入寮。能登は「もう全部素晴らしいので、全てを活用して自分のものにできれば」と２軍施設に目を輝かせた。寮の食事も堪能し、すでにお気に入りメニューも決定。「牛ハラミステ