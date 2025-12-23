H3ロケット8号機失敗 JAXAが説明 22日、打ち上げに失敗したH3ロケット8号機。打ち上げ直後に分離した衛星を保護するカバーが想定外の動きをして、失敗につながった可能性が高いことが分かりました。 H3ロケット8号機はきのう22日、種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、搭載した日本版GPS衛星「みちびき5号機」を軌道に投入する前に第2段エンジンが予定より早く燃焼を停止しました。 結果、衛星を軌道に投