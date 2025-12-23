女優の上白石萌歌（25歳）が、12月22日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。「（杉咲）花ちゃんと上白石萌音さんと3人で餃子を作りました」と語った。映画「ロマンティック・キラー」に出演している上白石萌歌と、なにわ男子・高橋恭平が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ハライチ・岩井勇気による料理を食べている中で、ハライチ・澤部佑が上白石に「お料理して、誰かお友だちに振る舞ったりと