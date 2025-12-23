政府は大規模な太陽光発電施設＝いわゆる「メガソーラー」をめぐり、新規事業への支援廃止を検討することなどを盛り込んだ対策パッケージをとりまとめました。木原稔官房長官「地域との共生が図られている事業は促進する。その一方で、不適切な事業に対しては厳格に対応する必要があります」対策パッケージでは、メガソーラー導入を促進するための支援について、2027年度以降の廃止も含めて検討するとしています。また、事業内容を