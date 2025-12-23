プロ野球・ロッテは23日、公式サイトを通じて2026シーズンより本拠地としているZOZOマリンスタジアムに、新席種「ベイサイド・ボックス」を新設すると発表しました。ロッテによると「ベイサイド・ボックス」が設置される場所は、3 塁側内野指定A席エリア。従来の個別席からグループでの観戦を想定した定員5名のボックス席で、計20ボックスが新設されます。またこの「ベイサイト・ボックス」は、安全を考慮して、テーブルや座席周り