日本テレビと読売テレビは２３日、都内で、お笑い賞レース「ダブルインパクト２０２６漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」の開催記者会見を行った。優勝賞金は１０００万円。予選開始は２０２６年３月で、決勝は夏頃を予定している。会見には第２回大会に参加表明した芸人が登壇。お笑いコンビ・コットンの西村真二は、大会に向けて「今問題抱えてまして。スカさずにツッコみたい」と切り出した。コットンは、１３日に日本