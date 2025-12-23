東京電力が柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機について、来年１月２０日に再稼働させる方針を固めたことがわかった。今月２４日にも、再稼働前に必要な「使用前確認」を原子力規制委員会に申請する。２０１１年の福島第一原発事故後、東電が原発を再稼働するのは初めてとなる。柏崎刈羽原発を巡っては、新潟県の花角英世知事が先月２１日、再稼働を容認する意向を表明した。自身の判断を県議会に諮るため、原発関連の広報費