【第37話1】 12月23日無料公開 【拡大画像へ】 秋田書店は12月23日、佐賀崎しげる氏（原作）、鍋島テツヒロ氏（原作）と乍藤和樹氏（漫画）によるマンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」の第37話1をヤンチャンWebにて無料公開した。 本作は片田舎で剣術道場を営んでいるベリル・ガーデナント