ことし3月に営業を終了した新潟市の地下街「西堀ローサ」について、中原市長は12月23日、施設の価値などを検討する有識者会議を設置すると発表しました。新潟市の調査によりますと西堀ローサを30年間利用した場合商業施設と地下駐車場の収入が計約68億円だったのに対し、設備費用は130億円にのぼりました。中原市長は23日の会見で、来年度から施設の価値や投資の妥当性などを検討する有識者会議を設置すると発表しまし