午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０３１、値下がり銘柄数は５１７、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に空運、医薬品、その他金融、サービスなど。値下がりで目立つのは輸送用機器、非鉄金属、機械など。 出所：MINKABU PRESS