FC町田ゼルビアが12月23日、来年のJ１百年構想リーグで着用するユニホームのデザインを発表した。サプライヤーはアディダス。新ユニのコンセプトは特設サイトで次のように説明されている。「2025年、全員で勝ち取った初タイトル。その１つ目の星がエンブレムの上で輝きを放ちます。ベースカラーは濃いブルー、肩からサイドにかけてのラインはゴールドを採用し、ファン・サポーターや町田市との深いつながりを表現」 ク