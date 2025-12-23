Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、12月22日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）のオフショットを公開。阿部亮平との2ショットに、ファンから大きな反響が寄せられている。 【画像】“あべさく”仲良しショット／佐久間大介＆阿部亮平＆向井康二のクリスマスムード満載オフショット ■きらめく赤スーツで笑顔を浮かべる佐久間大介＆阿部亮平 投稿された写真には、番組ロゴが大きく描かれたステー