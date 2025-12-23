Snow Manが12月22日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルに出演。グループ公式Xでオフショットが公開された。 【写真】Snow Manの脚の長さ際立つサンタカラースーツ『CDTV』衣装姿など①② ■メドレー衣装で共にブーツインの“王子様スタイル”な渡辺＆宮舘にも注目 Snow Manは「カリスマックス」と、「SERIOUS」「TRUE LOVE」のメドレーを披露した。 「