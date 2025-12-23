技能実習制度に代わって2027年から始まる外国人材の「育成就労制度」について、政府はきょう、2028年度末までの2年間で受け入れる人数の上限をおよそ42万6000人とする案を明らかにしました。2027年に始まる「育成就労制度」は、人手不足などを解消するために専門技能を持つ外国人材の育成を図る新たな制度で、介護や建設などの17分野で原則3年間、専門的な技能を持つまで育成することになります。この制度について話し合う有識者会