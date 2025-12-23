政府はきょう、新たな「サイバーセキュリティ戦略」を決定しました。新戦略では高度なサイバー攻撃に対して、警察と自衛隊が共同で対処する体制を構築するとしています。松本尚 サイバー安全保障担当大臣「新たな戦略では、深刻化するサイバー脅威に対応するため官民一体となって対策を推進し、サイバー空間を巡る情勢に切れ目なく対応する。そして、世界最高水準の強靭さを持つ国家を目指すとしております」新戦略では、国家