国民民主党の岡野純子衆議院議員が、公職選挙法違反の疑いで書類送検されたことが分かりました。千葉県警にきょう書類送検されたのは、国民民主党の岡野純子衆議院議員（47）です。岡野議員は今年7月の参議院選挙で、千葉選挙区の公認候補・小林さやか氏の応援街頭演説の際、正しい標旗を掲げずに演説を行った公職選挙法違反の疑いがもたれています。標旗は街頭演説の際に公職選挙法に基づき、選挙管理委員会が定める様式で掲げる