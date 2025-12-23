阪神からドラフト5位指名を受けた能登嵩都投手（24＝オイシックス）と育成ドラフト2位で指名を受けた山崎照英外野手（22＝関西・兵庫）が23日、SGL尼崎で自主トレーニングを公開した。この日は、ランニング、キャッチボールなどで約2時間半みっちり汗を流した。一足先に入寮した二人。能登は「もう（施設が）全部素晴らしいので、もう全て活用して自分のものにできればいいなと思います」と意気込んだ。寮でのお気に入りの食