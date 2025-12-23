TOMORROW×TOGETHERの「9 and Three Quarters (Run Away)」が、Spotifyで、2億ストリーミングを突破した。18日基準で2億再生数を超えた。正式発売した曲として、8番目の2億ストリーミング曲となった。日本語版のタイトルは「TOMORROW X TOGETHERの「9と4分の3番線で君を待つ(Run Away) [Japanese Ver.]」。同曲は、19年10月に発売した最初の正規アルバム「The Dream Chapter：MAGIC」のタイトル曲。「9と4分の3番線」は、英作家J.K