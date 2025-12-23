Image: キングジム そうそう、この角度。ノートPCを使っている人の中には、PCスタンドを使って角度を付けて使っている人もいることでしょう。ちょっと角度を付けるだけでも、使い心地は大きく変わります。一度その角度に慣れてしまうと、もう戻れない。でも、ノートPCを持ち出して自宅やオフィス外で使うときは、PCスタンドがないから真っ平らで使うしかない。でも、それじゃあ使いづらい…