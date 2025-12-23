米ドジャース専門メディア「ドジャースウェイ」（ウェブ版）が2025年12月22日、シカゴ・ホワイトソックスに入団した村上宗隆内野手（25）の特集記事を組み、2年後のロサンゼルス・ドジャース入りに期待を寄せた。 「ドジャースは村上を起用するポジションがなかった」米メディアによると、村上は22日（日本時間）にホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）の契約を結んだ。 今オフ、村上が大リーグ挑戦を表明すると