提供：岡山城 クリスマスから年末年始にかけて、岡山城を訪れた人に大手まんぢゅうがプレゼントされます。 おかやま観光コンベンション協会が今年初めて企画したものです。岡山城を訪れた人に岡山城が描かれたオリジナルパッケージの大手まんぢゅうを無料で配ります。 大手まんじゅうのプレゼントは、2025年12月24日～28日、2026年1月2日～3日に各日先着200人に配布予定で、なくなり次第終了します。