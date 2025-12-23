アメリカ内務省が2025年12月22日、アメリカで建設中の大規模な洋上風力発電プロジェクトのリース契約を、即座に一時停止すると発表しました。内務省は契約停止の理由について、国防総省が機密報告書で特定した国家安全保障上のリスクによるものとしていますが、その詳しい内容は機密扱いのため明かされていません。The Trump Administration Protects U.S. National Security by Pausing Offshore Wind Leases | U.S. Department o