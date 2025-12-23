阪神の育成ドラフト２位・山崎照英外野手（関西独立Ｌ兵庫）が２３日、兵庫・尼崎市の２軍施設（ＳＧＬ）で同５位・能登嵩都投手（オイシックス）と自主トレを公開した。俊足を武器とする山崎は身長１７４センチ、体重６７キロの右投げ左打ちで、能登と共に一足早く入寮。この日も約２時間３０分、ランニングやティー打撃などで汗を流した。「とりあえず、この環境に一番慣れていくっていうのを思っていて。誰よりも（練習を）