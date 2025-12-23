新日本プロレス「練習生」ウルフアロンが２３日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。棚橋弘至の引退試合が行われる来年１・４東京ドームでデビューする２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ。初陣で「ＮＥＶＥＲ無差別級王者」で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のＥＶＩＬに挑む。スタジオでは、デビュー戦の実況を同局の野上慎平アナウンサーが務めることが発表