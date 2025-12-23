元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４８）が２３日、出身地の札幌市で行われたイベントに出演した。ミルクランド北海道新プロモーション「北海道ｉｓミルクランド」発表会にゲストとして登場。全国一の生産量を誇る牛乳の魅力をアピールするとともに、２４日から放送されるＣＭやキャンペーンの告知に一役買った。今ＣＭではミルクランド王国の国王に松岡が就任。アイドルグループ「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」のメンバー３人が参謀役を務