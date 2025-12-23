ユー・ディーは、写真と声を同時に再生する「オンラインアルバム TSUNAGU（ツナグ）」の提供を開始しました。これまで産科・産婦人科向けに提供されてきた「絆アルバム」が進化し、写真だけでなく音声も楽しめる新たなアルバム体験が登場。 ユー・ディー「オンラインアルバム TSUNAGU」 リリース日：2025年12月23日提供対象：産科・産婦人科医院等形式：オンラインアルバムサービス機能：写真閲覧、音声再生、SNS