政府が物価高対策として推奨している「おこめ券」について、京都府内では２２日時点で配布を決めた自治体はないことが、読売新聞の取材でわかった。予算を現金給付や商品券の配布に充てるなど、各自治体であらゆる対策が取られている。おこめ券は、国の補正予算で「重点支援地方交付金」の食料品価格高騰に対応する特別加算の一例として、政府が推奨している。ただ、使い道や対象は自治体に委ねられている。府内では、他の施