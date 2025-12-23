千葉ロッテマリーンズは23日、2026年シーズンよりZOZOマリンスタジアムに新席種「ベイサイド・ボックス」を新設すると発表した。「ベイサイド・ボックス」は、フロア2（1階席）三塁側内野指定A席エリアに位置し、従来の個別席からグループでの観戦を想定したボックス席へと構造を変更した。友人同士やファミリーでの利用に適した座席配置となっている。また、テーブルや座席周りの角はR加工（丸角仕様）を施し、小さな子ども連