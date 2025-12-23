新潟県内の多くの小学校では12月24日から冬休みです。新潟市の小学校では23日、ことし最後の全校集会が開かれました。新潟市中央区の沼垂小学校では12月24日から2週間の冬休みに入ります。ことし最後の全校集会が開かれ、約360人の児童が校歌を歌い、門倉純一校長が「安全第一で過ごして冬休み明け元気な顔を見せてください」と呼びかけました。Q）冬休み楽しみなことは？〈児童〉「お年玉！2万円くらい」〈児童〉「25日に友達とク